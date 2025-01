Dans un contexte politique marqué par des divisions autour de la Ve République et des élections sénatoriales à venir, Mohammed Tchassona Traoré, président du Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le Développement (MCD), a tenu à clarifier la position de son parti.

Opposé à la stratégie de boycott adoptée par certains formations de l’opposition, il appelle à une participation responsable pour préserver l’intérêt supérieur de la nation.

Mohammed Tchassona Traoré rappelle que la politique est avant tout un espace de stratégie et de résilience.

‘Devons-nous rester dans nos récriminations ou devons-nous transcender ces sentiments pour rebondir positivement ? », interroge-t-il. Pour lui, malgré les conditions controversées du changement constitutionnel, il est nécessaire d’agir plutôt que de se replier dans le rejet. Il estime qu’il faut exploiter les opportunités offertes, même dans un contexte imparfait, pour tenter d’influencer le cours des choses.

Traoré dénonce les accusations de trahison proférées contre les partis de l’opposition qui ont choisi de participer aux sénatoriales.

'On dit aux Togolais qu'un parti de l'opposition qui approche le pouvoir a trahi. Je demande simplement à mes collègues de consulter la définition du mot trahison.' Il déplore les discours qui alimentent la méfiance et la confusion au sein du peuple. Selon lui, ces divisions internes affaiblissent la lutte démocratique et démobilisent les citoyens.

Face aux défis politiques et institutionnels, Mohammed Tchassona Traoré prône la résilience républicaine. Il invite les acteurs politiques à dépasser les simples déclarations et à s’engager concrètement dans le processus démocratique, quelles que soient les imperfections du système.

‘Nous devons cesser d'abandonner tout espace politique au pouvoir en place. Il est de notre responsabilité de chercher des leviers d'action et de participer activement au processus démocratique.’

Il rappelle que lors des élections locales de 2019, certains partis de l’opposition ont pu obtenir des résultats grâce à la collaboration entre partis et au dépassement des clivages politiques. Il espère que les grands électeurs sauront faire preuve du même patriotisme lors des prochaines sénatoriales.

Pour le président du MCD, la désaffection des populations vis-à-vis de l’opposition s’explique par des erreurs stratégiques répétées. Il invite les leaders politiques à s’interroger sur les causes profondes de cette perte de confiance.

‘Les dernières législatives ont montré une abstention massive. Notre peuple est fatigué de nos discours de rupture et de nos comportements d’éternels perdants.’

Il plaide pour un changement de discours et une réorientation des stratégies politiques afin de restaurer la confiance du peuple et d’insuffler un nouvel espoir.

Traoré souhaite voir émerger une classe politique plus flexible et capable de privilégier l’intérêt général au détriment des divisions.

‘Notre peuple a montré sa capacité à transcender ses traumatismes et à rester debout malgré les difficultés’.