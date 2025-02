Santé reproductive, éducation et autonomisation des femmes

interafricain d’étude, de recherche et d’application sur la fertilité (GIERAF), ainsi que Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le GIERAF est une organisation scientifique spécialisée dans l’étude et la promotion des solutions liées aux questions de fertilité et de santé reproductive en Afrique. Fondé en 2007, ce réseau regroupe des experts, chercheurs et praticiens de divers pays africains et vise à améliorer l’accès aux soins de procréation médicalement assistée (PMA) et à renforcer la recherche sur la fertilité sur le continent.

Le GIERAF mène plusieurs actions stratégiques, notamment :

La recherche scientifique sur les causes et traitements de l’infertilité en Afrique.

La formation et la sensibilisation des professionnels de santé sur les techniques modernes de reproduction assistée.

Le plaidoyer auprès des gouvernements pour une meilleure prise en charge des questions de fertilité dans les politiques de santé publique.

Lors de son audience avec Faure Gnassingbé, Kolani Kanfitine a échangé sur l’importance de la fertilité dans les politiques sanitaires en Afrique et les opportunités de collaboration entre le Togo et le GIERAF pour renforcer l’accès aux soins reproductifs.

Le chef de l’État a également reçu Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, en visite officielle à Lomé dans le cadre du Forum régional de la société civile organisé par la Banque mondiale.

Le Forum, placé sous le thème « L’éducation des filles et l’autonomisation économique des femmes comme levier de développement en Afrique de l’Ouest et du Centre », réunit des acteurs de la société civile, des institutions internationales et des représentants des gouvernements pour débattre des défis liés à l’inclusion des filles dans l’éducation et au renforcement du rôle économique des femmes sur le continent.

La rencontre entre Faure Gnassingbé et Ousmane Diagana a permis d’examiner les différentes initiatives de la Banque mondiale en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des femmes au Togo, notamment :

Le renforcement des infrastructures éducatives pour garantir un accès élargi aux jeunes filles.

Le soutien aux programmes de formation et d’insertion professionnelle des femmes.

L’appui au développement de projets économiques portés par des femmes entrepreneures.

Le Togo, à travers plusieurs réformes et initiatives, continue de faire de l’éducation et de l’autonomisation des femmes une priorité nationale. Ce Forum régional marque une étape clé dans la collaboration entre le pays et la Banque mondiale pour accélérer les actions en faveur de l’égalité des genres et du développement inclusif en Afrique.

À travers ces rencontres, Faure Gnassingbé réaffirme l’engagement du Togo à soutenir les efforts en matière de santé reproductive, d’éducation et d’autonomisation des femmes, en partenariat avec des organisations scientifiques et des institutions financières internationales.

L’échange avec le président du GIERAF ouvre de nouvelles perspectives pour l’amélioration des politiques de santé reproductive et de prise en charge de l’infertilité, tandis que la collaboration renforcée avec la Banque mondiale s’inscrit dans une dynamique de progrès social et économique pour les jeunes filles et les femmes togolaises.