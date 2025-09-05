Rubriques

Politique

Stanislas Baba succède à Christian Trimua

Le nouveau secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba, a officiellement pris ses fonctions vendredi, en remplacement de Christian Trimua.

Christian Trimua (G) et Stanislas Baba vendredi à Lomé © DR

Jusqu’ici ministre conseiller du chef de l’État pour les questions maritimes, Stanislas Baba était également en charge du dossier Millenium Challenge Corporation (MCC) pour le Togo.

Sa nomination intervient dans un contexte institutionnel renouvelé marqué par l’avènement du régime parlementaire et la mise en place d’un président du Conseil des ministres. Dans ce nouveau cadre, le poste de secrétaire général du gouvernement prend une importance accrue, en devenant un rouage essentiel de la coordination de l’action gouvernementale.

Par son expérience et ses précédentes fonctions, Stanislas Baba est appelé à jouer un rôle central dans le suivi et la mise en œuvre des décisions stratégiques du gouvernement togolais.

