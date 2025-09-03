Rubriques

Tendances:
Politique

Stanislas Bamouni Baba au secrétariat général du gouvernement

Par décret en date du 3 septembre 2025, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a procédé à la nomination de Stanislas Bamouni Baba au poste de ministre, secrétaire général du gouvernement.

Stanislas Bamouni Baba © Emmanuel Pita/republicoftogo.com

Cette décision s’inscrit dans la volonté de renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale, en dotant le secrétariat général d’un leadership renforcé et d’une meilleure coordination des travaux de l’exécutif. Le poste de Secrétaire Général du gouvernement est stratégique, puisqu’il veille à la bonne circulation de l’information, au suivi des décisions et à la mise en œuvre des réformes.

La désignation de Stanislas Bamouni Baba répond au cadre constitutionnel et marque une nouvelle étape dans la structuration de l’appareil exécutif.
Avec cette nomination, le gouvernement réaffirme son engagement à optimiser la gouvernance, tout en poursuivant les réformes institutionnelles et administratives engagées ces dernières années.

