Terrorisme : contribution des acteurs politiques

Victoire Tomégah-Dogbé, le Premier ministre a présidé jeudi une rencontre entre le gouvernement et les représentants des partis politiques.

Objectif, informer ces derniers sur la situation sécuritaire, ainsi que sur les mesures prises par l’Etat pour y faire face.

Selon un communiqué diffusé à l’issue des échanges, ‘les participants ont également été entretenus, en particulier, sur l'historique du terrorisme et la cartographie sous régionale, l'état de la question par rapport à notre pays, les dispositions et mesures sécuritaires, administratives, économiques et sociales prises dont la mise en œuvre de l'état d'urgence sécuritaire et le plan d'urgence pour la résilience de la région des savanes’.

La réunion a permis de recueillir les contributions des acteurs politiques dans le but d'améliorer les initiatives déjà mises en œuvre afin de faire face à la menace terroriste.

‘Dans cet esprit de gouvernance concertée et de promotion du dialogue, le gouvernement a salué l'ensemble des partis politiques pour leur intérêt manifeste, ainsi que les échanges fructueux qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières qui sont menées avec l'ensemble de la population’, précise le texte.

Une minute de silence en hommage aux victimes des violences jihadistes a été observée avant le début des discussions.