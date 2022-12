Tous mobilisés contre le terrorisme

UNIR France (majorité présidentielle) a organisé samedi dernier à Grenoble un séminaire consacré aux défis sécuritaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Le Togo paye un lourd tribu dans sa partie septentrionale avec des victimes militaires et civiles, ont observé les participants.

Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo sont les pays où le terrorisme sème la mort en décimant parfois des villages entiers.

Cette menace constitue un obstacle vers le chemin du développement

‘UNIR France encourage les autorités togolaises à porter le flambeau d’éclaireur et à poursuivre les explorations et à s'inspirer des expériences des pays qui ont efficacement combattu les violences terroristes multiformes comme la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l’Égypte et l’Algérie’, indique le communiqué.