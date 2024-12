Un exercice démocratique salué

L’Assemblée nationale a tenu vendredi une séance plénière exceptionnelle suite à l’effondrement tragique du tablier Est de la passerelle piétonne d’Agoè-Zongo, survenu le 13 décembre dernier.

Cet accident a causé des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels, suscitant une vive émotion dans tout le pays.

Une question d’actualité a été posée au gouvernement pour faire la lumière sur cette tragédie et les mesures prises en conséquence.

La séance a débuté par une minute de silence en mémoire des victimes.

Les députés, tout comme les membres du gouvernement présents, ont exprimé leur compassion envers les familles endeuillées et leur soutien aux blessés. Parmi les ministres présents figuraient Me Pacôme Adjourouvi, ministre des Droits de l’Homme, Sani Yaya, ministre des Travaux publics, et Calixte Batossie Madjoulba, ministre de la Sécurité.

Le gouvernement a été interrogé sur plusieurs points clés :

• Les circonstances précises ayant conduit à l’effondrement de la passerelle.

• Les mesures immédiates prises pour gérer cette crise.

• Les actions préventives envisagées pour renforcer la sécurité des infrastructures similaires.

• Les suites judiciaires et techniques réservées à cet accident.

En réponse, les membres du gouvernement ont détaillé les mesures engagées dès les premières heures de la catastrophe. Le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) a été activé, permettant une prise en charge rapide des blessés et un soutien aux familles des victimes. Par ailleurs, des actions concrètes ont été annoncées :

• Renforcement des passerelles existantes pour garantir leur sécurité.

• Mise en place de portiques de contrôle pour limiter les charges excessives.

• Installation de dos d’ânes en amont des infrastructures sensibles.

• Intensification des campagnes de sensibilisation sur le respect des normes de gabarit.

• Ouverture d’une enquête judiciaire approfondie pour établir les responsabilités.