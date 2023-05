Un frein au bon déroulement du recensement

Le recensement qui a débuté le 29 avril semblet avoir des ratés. Le président de la Commission électorale (Céni), Dago Yabre a reconnu certains problèmes.

'Il m'a été donné de constater que certains opérateurs de saisie et membres des comités des listes et cartes ralentissent volontairement les enrôlements et le traitement des données pour la délivrance rapide des cartes aux électeurs’, a-t-il déclaré.

On ignore les raisons pour lesquelles le processus est freiné.

Cette opération est réalisée avant la tenue cette année des élections régionales et législatives.