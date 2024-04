Un numéro vert au service des électeurs

À l'approche des élections législatives et régionales prévues pour le 29 avril au Togo, la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a apporté d'importantes modifications aux centres de recensement et de vote (CRV) ainsi qu'aux bureaux de vote (BV). Ces changements, bien que visant à améliorer le processus électoral, pourraient présenter des défis pour les électeurs.

Contrairement aux élections de 2020, la CENI a entrepris une refonte significative des CRV et des BV pour mieux gérer l'affluence lors de ce double scrutin.

Le nombre d'électeurs par bureau de vote a été limité à 350 pour accélérer le processus de vote et réduire les files d'attente. Cette mesure est destinée à optimiser l'expérience de vote et à garantir que les électeurs puissent exercer leur droit de vote de manière efficace et dans de meilleures conditions.

Pour pallier ces difficultés, la CENI a mis en place un numéro vert, le 1010, permettant à chaque électeur de recevoir des renseignements précis sur le CRV et le BV où il doit voter.

Cette initiative vise à fournir une assistance directe et rapide à la population pour faciliter leur participation au scrutin.