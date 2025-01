Un Parlement plus proche du peuple

Avec la création d’un régime parlementaire prévu par la Ve République, le rôle de l’Assemblée nationale sera largement renforcée.

Afin de rendre le dispositif opérationnel, un Sénat sera élu par de grands électeurs mi-février.

Kodjo Adédzé, son président, veut faire de l’Assemblée une institution moderne et proche des citoyens. A cet égard, les députés devront être davantage présents en circonscription.

En outre, il est prévu une gouvernance transparente et participative et un renforcement du cadre législatif pour accompagner les réformes économiques et sociales ainsi que l’instauration d’un dialogue constructif avec l’Exécutif tout en respectant l’équilibre des pouvoirs.

Kodjo Adédzé évoque d’ailleurs un ‘tournant historique’.