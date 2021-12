Un peu de compassion ne fait de mal à personne

Le Togolais Fovi Katakou, activiste sur les réseaux sociaux hostile au pouvoir, est accusé d’apologie de crimes et d’incitation à la révolte. Il est incarcéré depuis quelques jours

Dimanche, le chef de l’Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition), Jean-Pierre Fabre, s’est rendu au domicile de l’intéressé pour apporter son soutien à sa famille.

‘C'est inimaginable que le gouvernement ait été aussi méchant jusqu’à vouloir le garder en détention, pas parce qu'il a commis un crime mais juste parce qu'il a fait des publications. Cela prouve a suffisance que ceux qui gouvernent sont sans cœur’, a déclaré M. Fabre.

Si M. Fabre est tellement préoccupé par le sort de l’opposant, il l’est beaucoup moins par celui des militaires togolais morts pour préserver la paix.

On ne l’a pas entendu s’exprimer sur l’attentat qui a visé des Casques bleus togolais au Mali et qui a fait sept victimes et trois blessés graves

Pas un mot de compassion, aucune empathie.