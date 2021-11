Un programme bénéfique pour les élèves et les agriculteurs

Pour le compte de l'année scolaire 2020/2021, 475 écoles ont bénéficié du programme de cantines scolaires permettant à près de 132.000 élèves de bénéficier d'un repas de qualité nutritionnelle.

Cette année, 65 nouveaux établissements ont été ajoutés avec la poursuite de la création des jardins potagers au sein des écoles.

L’objectif est de parvenir en 2022 à 187.000 élèves, soit 62% de l'objectif de 300.000 bénéficiaires, tel que prévu par la feuille de route gouvernementale.

Victoire Tomégah-Dogbé, la cheffe du gouvernement, s’est rendue samedi dans plusieurs établissements de la région de Kara qui offrent des repas gratuits et qui disposent de leur propre potager.

Le Premier ministre a félicité tous les acteurs pour la qualité des prestations fournies aux élèves.

Les cantines scolaires ont permis de servir 76 millions de repas depuis 2008.

Cette initiative permet de réduire la faim et la malnutrition infantile tout en encourageant les ménages les plus vulnérables à envoyer leurs enfants à l’école et de les y maintenir contribuant ainsi à l’amélioration du taux de scolarisation et au développement de l’économie locale. Elle permet aussi une meilleure assiduité des élèves.

Pour les pouvoirs publics, l’alimentation scolaire constitue un des filets sociaux majeurs de la politique de protection sociale dont l’intensification contribuera à accélérer l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Cette politique menée en coopération avec la Banque mondiale vise aussi à profiter aux producteurs locaux qui fournissent les matières premières nécessaires à la conception des repas.