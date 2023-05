A l’occasion de l’anniversaire du président Faure Gnassingbé, le Bureau d’UNIR France (majorité présidentielle) a pris l’initiative d’inviter les fidèles à une une messe d'action de grâce qui aura lieu le 3 juin en l’Eglise de la Madeleine à Paris.

L’occasion de prier pour la bénédiction et la protection du chef de l’Etat et pour la paix et la sécurité au Togo qui fait face au djihadisme et à l'extrémisme violent, indiquent les organisateurs.

La messe aura lieu à 18h