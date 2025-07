Une mission d'observation du Conseil de l'Entente à Lomé

À quelques heures du scrutin municipal prévu jeudi, une mission du Conseil de l’Entente est à pied d’œuvre à Lomé pour superviser le bon déroulement des élections.

Conduite par Ouattara Katienefoua Adama, la délégation a entamé une série de rencontres avec les acteurs institutionnels impliqués dans le processus électoral.

Dans la journée, les observateurs ont tenu une séance de travail avec les responsables de la chambre administrative de la Cour suprême, l’organe en charge du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs.

À l’issue de la rencontre, le chef de mission a salué la qualité des échanges :

Le Conseil de l’Entente, dont le Togo est membre aux côtés du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Niger, est une organisation régionale de coopération politique et économique. Fondée pour promouvoir la solidarité, la paix et le développement, elle joue aussi un rôle actif dans le renforcement de la stabilité démocratique en Afrique de l’Ouest.