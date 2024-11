Une réforme pour renforcer la gouvernance locale

Zouréhatou Kassah-Traoré, Gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL), a pris ses fonctions mercredi. C’est la première et seule femme à occuper ce poste.

Le Grand Lomé est une région stratégique regroupant la capitale et ses environs. Son mandat est axé sur l’urbanisation, l’assainissement, la gestion des infrastructures et la protection de l’environnement.

Dans le cadre de la réforme de la décentralisation, le Togo a introduit une nouvelle fonction clé pour l'administration territoriale : les Gouverneurs de région. Ces responsables sont nommés par décret présidentiel et ont pour mission de coordonner les actions des collectivités locales, d'assurer le développement harmonieux des régions et de renforcer l'efficacité de l'administration publique au niveau local.

En août 2023, le président Faure Gnassingbé a nommé les premiers Gouverneurs de région (Grand Lomé, Savanes, Kara, Plateaux, Maritime et Centrale).

Les Gouverneurs jouent un rôle crucial dans la nouvelle architecture administrative. Leurs principales missions incluent la coordination administrative, le développement régional, la gestion des crises, la médiation et le dialogue.

Ces nominations s'inscrivent dans la dynamique de la décentralisation, visant à rapprocher l'administration des populations et à offrir une meilleure réponse aux besoins locaux. Les Gouverneurs sont appelés à travailler en synergie avec les maires, les conseillers municipaux et les chefs traditionnels pour coordonner les actions et impulser le développement à l’échelle régionale.