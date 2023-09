Vers un développement urbain durable

Les députés devraient adopter lors de cette session les textes relatifs au code de l'urbanisme et de la construction.

Le Togo dispose de textes flous et donc peu efficaces.

'L'objectif de ce nouveau code est de mettre en place un aménagement durable du territoire, de favoriser le développement économique, de garantir l'inclusion sociale et de renforcer l'efficacité administrative’, a déclaré jeudi Edoh Komla le représentant du ministre de l’Urbanisme.

Le code de l'urbanisme et de la construction est un ensemble de lois et de règlements qui régissent l'aménagement des territoires et la construction des bâtiments.

Le code a pour objectif de garantir un développement urbain durable et de protéger la santé et la sécurité des citoyens.