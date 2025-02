Vers une démocratie plus forte : le gouvernement interpelle l’opposition

Le gouvernement a lancé un nouvel appel à l’opposition, l’invitant à jouer pleinement son rôle en tant que force de propositions pour l’avenir du pays.

‘La politique est violente, elle est faite d'adversité. Mais, il faut arriver à transformer cela en amitié. Voilà l'exploit extraordinaire que nous attendons surtout de nos amis de l’opposition’, a déclaré Christian Trimua, secrétaire général du gouvernement.

L’appel du gouvernement vise à instaurer un débat plus apaisé et constructif, éloigné des tensions inutiles et des confrontations stériles. Un échange fondé sur des idées et des propositions concrètes serait plus bénéfique que des luttes partisanes marquées par de l’activisme politique sans impact réel sur l’avancement du débat démocratique.

Face à cette invitation, les partis d’opposition adoptent des postures divergentes. Certains choisissent le dialogue et la collaboration avec le pouvoir, dans une logique de participation active au débat national. D’autres maintiennent une position de défiance, refusant toute interaction avec le gouvernement.

Ce climat de division n’encourage pas la consolidation démocratique, qui repose sur la capacité des différents acteurs politiques à travailler ensemble pour le bien commun.

Dans un contexte où la stabilité politique est essentielle, le gouvernement insiste sur la nécessité pour l’opposition de proposer des alternatives crédibles et viables, plutôt que de se limiter à une posture d’opposition systématique.

Un dialogue franc et constructif reste la clé pour bâtir une démocratie plus solide et plus inclusive, répondant aux aspirations des citoyens togolais.