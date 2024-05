Y aller ou pas ?

Jean-Pierre Fabre, le chef de l’ANC, est le seul élu de son parti à l’Assemblée nationale. Un situation gênante.

Il hésite encore à siéger expliquant que la formation devra décider.

‘On décidera de ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, et on choisira’, a-t-il déclaré mardi.

Avec cinq députés su 113, l’opposition n’a pas la tâche facile d’autant qu’elle est désunie. Mais même avec 5 élus, elle ne pèse pas lourd sur les décisions à venir.