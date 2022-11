Le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, aura lieu à Fès (Maroc) les 22 et 23 novembre.

L'Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) est une organisation qui œuvre pour une action internationale contre le fondamentalisme à travers la coopération et le dialogue interculturel et interreligieux. Elle se concentre en particulier à réduire les tensions entre le monde musulman et le monde occidental.

Miguel Angel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, est le Haut représentant du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Le Forum de Fès a pour vocation de lutter contre le fondamentalisme à travers le dialogue des religions.

‘Une Afrique avec une identité culturelle forte, un patrimoine commun, des valeurs et une éthique partagées', tel est le thème de l’une des sessions de cette rencontre consacrée au Continent.