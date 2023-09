Catastrophes : après le Maroc, la Libye

Les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l'Est de la Libye ont fait plus de 2.300 morts, a affirmé mardi le porte-parole des services de secours relevant du gouvernement de Tripoli internationalement reconnu.

Ousssama Ali, porte-parole du 'Service de secours et des urgences' libyen, qui dispose depuis lundi d'une équipe à Derna, a indiqué que les inondations causées par la tempête Daniel avaient fait "plus de 2.300 morts" et environ 7.000 blessés, alors que plus de 5.000 personnes sont portées disparues.