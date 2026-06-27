Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

'Décision hostile et infondée'

La France a indiqué samedi envisager des mesures réciproques après la rupture des relations diplomatiques annoncée la veille par le Burkina Faso.

Le pays a été victime d'un coup d'Etat en 2022 © republicoftogo.com

La France a indiqué samedi envisager des mesures réciproques après la rupture des relations diplomatiques annoncée la veille par le Burkina Faso, selon le site Mena Today.

« La France regrette cette décision hostile et infondée, qui illustre la dérive inquiétante des autorités burkinabè », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères, qui a également appelé ses ressortissants au Burkina Faso à « faire preuve d'une vigilance accrue ».

Le ministre burkinabè de la Communication, Gilbert Ouédraogo, avait annoncé vendredi la rupture des relations diplomatiques avec Paris, accusant la France de soutenir des « réseaux subversifs » et des « terroristes » — accusations que la France a toujours catégoriquement démenties.

Cette décision intervient dans un contexte de dégradation continue des relations entre Ouagadougou et Paris depuis le coup d'État de 2022.

Le Burkina Faso, en proie à une insurrection islamiste meurtrière qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes, reproche depuis plusieurs années à la France son ingérence présumée dans ses affaires intérieures.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

RDC : l'espoir de paix s'effrite

RDC : l'espoir de paix s'effrite

La République démocratique du Congo (RDC) a déposé vendredi une plainte contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice (CIJ), accusant Kigali de violations graves du droit international dans le cadre du conflit qui ravage l'est du pays depuis plus de trois décennies.

Niger : l'aéroport de Niamey attaqué

Niger : l'aéroport de Niamey attaqué

Des explosions et des échanges de tirs nourris ont été entendus jeudi à l'aube aux abords de l'aéroport international et de la base militaire de Niamey, dans ce qui semble être une nouvelle attaque jihadiste contre la capitale nigérienne.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.