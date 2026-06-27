La France a indiqué samedi envisager des mesures réciproques après la rupture des relations diplomatiques annoncée la veille par le Burkina Faso, selon le site Mena Today.

« La France regrette cette décision hostile et infondée, qui illustre la dérive inquiétante des autorités burkinabè », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères, qui a également appelé ses ressortissants au Burkina Faso à « faire preuve d'une vigilance accrue ».

Le ministre burkinabè de la Communication, Gilbert Ouédraogo, avait annoncé vendredi la rupture des relations diplomatiques avec Paris, accusant la France de soutenir des « réseaux subversifs » et des « terroristes » — accusations que la France a toujours catégoriquement démenties.

Cette décision intervient dans un contexte de dégradation continue des relations entre Ouagadougou et Paris depuis le coup d'État de 2022.

Le Burkina Faso, en proie à une insurrection islamiste meurtrière qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes, reproche depuis plusieurs années à la France son ingérence présumée dans ses affaires intérieures.