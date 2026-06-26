Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France

Le Burkina Faso a annoncé vendredi la rupture de ses relations diplomatiques avec la France, élargissant un fossé qui ne cesse de se creuser avec son ancienne puissance coloniale depuis plusieurs années.

La décision, annoncée sur la télévision d'État par le ministre de la Communication Gilbert Ouédraogo, prend effet le 26 juin. « Les conditions essentielles pour promouvoir des relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et la souveraineté nationale ne sont pas réunies », a-t-il déclaré, accusant Paris de soutenir des « réseaux subversifs » et des « terroristes », accusations que la France a toujours catégoriquement démenties.

Cette rupture diplomatique intervient alors que le Burkina Faso, gouverné par une junte militaire depuis le coup d'État de 2022, est en proie à une insurrection islamiste dévastatrice qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes depuis une décennie, une crise sécuritaire qui a progressivement envenimé les relations entre Ouagadougou et Paris.

Le Burkina Faso rejoint ainsi le Mali et le Niger dans une rupture franche avec la France, ses trois pays formant l'Alliance des États du Sahel (AES), un bloc souverain de plus en plus hostile à l'influence occidentale et de plus en plus tourné vers la Russie.