Maroc : ligne de crédit de 5 milliards de dollars

Le FMI a approuvé lundi un accord de deux ans en faveur du Maroc au titre de la ligne de crédit modulable (LCM) pour un montant équivalant à 5 milliards de dollars.

À l’issue des délibérations du Conseil d’administration sur le Maroc, Mme. Antoinette Sayeh, Directrice Adjointe générale du FMI et Président par intérim du Conseil, a fait la déclaration suivante :

'Les politiques macroéconomiques et le cadre institutionnel très solides du Maroc ont permis à son économie de rester résiliente face aux multiples chocs négatifs qui se sont produits au cours des trois dernières années, notamment la pandémie, les deux sécheresses et les retombées de la guerre de la Russie en Ukraine. A l'avenir, les autorités marocaines restent déterminées à reconstituer des marges de manœuvre de politique économique, à apporter une réponse globale aux nouveaux chocs et à poursuivre la mise en œuvre de vastes réformes structurelles nécessaires pour rendre la croissance économique plus forte, plus résiliente et plus inclusive’, a indiqué Antoinette Sayeh, directrice adjointe générale du Fonds monétaire international.