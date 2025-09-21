Rubriques

Tendances:
Région & Afrique

Nouvelle Constitution en Guinée : mandat présidentiel porté à 7 ans

La Guinée organise ce dimanche un référendum constitutionnel très attendu, perçu par l’opposition comme une tentative du colonel Mamady Doumbouya, auteur du coup d’État de 2021, de légitimer son pouvoir et d’ouvrir la voie à une éventuelle candidature présidentielle, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter.

Le OUI devrait l'emporter © Mena Today

La Guinée organise ce dimanche un référendum constitutionnel très attendu, perçu par l’opposition comme une tentative du colonel Mamady Doumbouya, auteur du coup d’État de 2021, de légitimer son pouvoir et d’ouvrir la voie à une éventuelle candidature présidentielle, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter.

La nouvelle Constitution prévoit d’allonger le mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une seule fois, et de créer un Sénat dont un tiers des membres serait nommé par le président.

Les deux principales figures de l’opposition, Cellou Dalein Diallo et l’ancien président déchu Alpha Condé, ont appelé au boycott du scrutin. Leurs partis sont suspendus, tandis que des ONG comme Human Rights Watch dénoncent des disparitions forcées et des pressions sur les médias.

Les autorités rejettent ces accusations et promettent d’enquêter. Le vote, prévu de 7h à 18h (GMT), devrait toutefois passer sans grande résistance, l’opposition étant affaiblie.

En parallèle, l’agence S&P Global Ratings a attribué à la Guinée sa première note souveraine (B+ stable), la plaçant au troisième rang des économies les mieux notées d’Afrique de l’Ouest, malgré un climat politique tendu et de fortes attentes sociales.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Arrêt de la coopération antiterroriste avec le Mali

Arrêt de la coopération antiterroriste avec le Mali

La France a annoncé la suspension de sa coopération antiterroriste avec le Mali et a ordonné à deux membres de l’ambassade et du consulat maliens de quitter le territoire français, ont indiqué vendredi des sources diplomatiques à Paris.

Tchad : plus de limitation du mandat présidentiel

Tchad : plus de limitation du mandat présidentiel

L’Assemblée nationale tchadienne a adopté mardi une révision de la Constitution qui prolonge le mandat présidentiel de cinq à sept ans et supprime la limitation du nombre de mandats.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.