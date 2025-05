Alerte toxique à Todman : les autorités appellent à la vigilance

Les autorités sanitaires sont en état d’alerte depuis la découverte, samedi 3 mai, d’une importante quantité de poissons morts dans le bassin de rétention des eaux pluviales de Todman, à Lomé.

L’incident, signalé aux équipes techniques du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, a immédiatement déclenché une opération conjointe avec d’autres services compétents.

Les poissons ont été ramassés et incinérés pour éviter tout risque de consommation. Un cordon de sécurité a été mis en place autour du site afin d’empêcher les populations de récupérer ces poissons potentiellement toxiques.

Des prélèvements ont été effectués sur les poissons et l’eau du bassin pour des analyses toxicologiques et chimiques. L’objectif est de déterminer les causes exactes de cette mortalité massive : pollution de l’eau, contamination chimique ou autre facteur environnemental.

En attendant les résultats, le gouvernement met en garde la population contre toute consommation de poissons de provenance douteuse, notamment ceux pouvant être issus de circuits non contrôlés.

Le ministère rappelle les risques sanitaires liés à la consommation de poissons contaminés : vomissements, coliques, diarrhées, voire empoisonnements graves.

Il appelle à la vigilance citoyenne et exhorte à respecter strictement les consignes de sécurité sanitaire pour prévenir tout danger pour la santé publique.

Les autorités assurent suivre la situation de près et s’engagent à tenir la population informée des suites de l’enquête.