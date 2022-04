Plus de 2,5 millions de Togolais ont été vaccinés à ce jour contre le Covid-19 (une et deux doses). Soit une couverture vaccinale chez les adultes de 37,46%, indiquent jeudi les autorités sanitaires.

Le Togo ne manque pas de vaccins, mais depuis que les contaminations sont en baisse et les infections moins sévères, la mobilisation tend à faiblir.

Lors de son discours mercredi soir, le président Faure Gnassingbé lui même a indiqué que les statistiques de contamination s’amélioraient. Mais il a appelé à maintenir ‘une constante vigilance, en cohérence avec nos ressources et nos valeurs. Nous devons désormais rester attentifs, et apprendre à vivre avec le virus, en poursuivant la campagne de vaccination et en respectant les mesures barrières’.

De fait, la vaccination se poursuit dans les zones urbaines et rurales avec des équipes mobiles qui arpentent les villages les plus reculés.