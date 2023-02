Congrès de neurochirurgiens à Lomé

Le premier congrès de la société togolaise de neurochirurgie se tiendra les 10 et 11 février prochains à Lomé.

Il devrait rassembler des spécialistes africains et européens.

Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, le plus important du pays, dispose d’une service de neurochirurgie depuis une quinzaine d’années.

La neurochirurgie et la spécialité chirurgicale qui étudie et traite les maladies du cerveau, du cervelet, de la moelle épinière et des nerfs.

Les neurochirurgiens peuvent être conduits à intervenir en urgence en cas d’hématome ou d’hyperpression dans la boîte crânienne (en rapport avec une tumeur ou un œdème).

Ils peuvent aussi opérer de façon programmée les hernies discales ou certaine compressions nerveuses