Rubriques

Tendances:
Santé

Consultations et dépistages gratuits

Le Togo consacre le mois d’octobre à la sensibilisation sur le cancer du sein. La campagne annuelle “Octobre Rose” sera marquée, du 1er au 31 octobre, par une série d’activités visant à inciter les femmes à se faire dépister précocement.

Face au cancer du sein, la mobilisation ne faiblit pas © republicoftogo.com

Le Togo consacre le mois d’octobre à la sensibilisation sur le cancer du sein. La campagne annuelle “Octobre Rose” sera marquée, du 1er au 31 octobre, par une série d’activités visant à inciter les femmes à se faire dépister précocement.

Consultations médicales gratuites, examens de dépistage, conseils nutritionnels, séances de sensibilisation de masse : tout un dispositif est mis en place pour rapprocher l’information et les services des populations. Cette mobilisation implique l’ensemble des acteurs de santé publique, les structures hospitalières, les associations de femmes et plusieurs ONG engagées dans la lutte contre le cancer.

Le cancer du sein est reconnu comme l’une des maladies les plus meurtrières, à l’origine de nombreux décè.

Les autorités sanitaires rappellent que le dépistage précoce, notamment par la mammographie, permet de détecter la maladie à un stade initial et d’améliorer considérablement les chances de guérison.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La rage de vaincre

La rage de vaincre

Le Togo s’est engagé à atteindre l’objectif mondial « Zéro rage » d’ici 2030. Rien que pour le premier semestre 2025, le pays a enregistré 489 morsures animales, 131 cas suspects de rage dont 3 confirmés, ainsi que 12 décès.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.