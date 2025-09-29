Consultations et dépistages gratuits

Le Togo consacre le mois d’octobre à la sensibilisation sur le cancer du sein. La campagne annuelle “Octobre Rose” sera marquée, du 1er au 31 octobre, par une série d’activités visant à inciter les femmes à se faire dépister précocement.

Consultations médicales gratuites, examens de dépistage, conseils nutritionnels, séances de sensibilisation de masse : tout un dispositif est mis en place pour rapprocher l’information et les services des populations. Cette mobilisation implique l’ensemble des acteurs de santé publique, les structures hospitalières, les associations de femmes et plusieurs ONG engagées dans la lutte contre le cancer.

Le cancer du sein est reconnu comme l’une des maladies les plus meurtrières, à l’origine de nombreux décè.

Les autorités sanitaires rappellent que le dépistage précoce, notamment par la mammographie, permet de détecter la maladie à un stade initial et d’améliorer considérablement les chances de guérison.