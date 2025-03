La santé mentale, enjeu majeur de santé publique en Afrique, retient de plus en plus l’attention des autorités, notamment face à la montée inquiétante des troubles psychologiques et du suicide, en particulier chez les jeunes. Le Togo s’inscrit dans cette dynamique à travers un dialogue renforcé avec les acteurs engagés dans ce domaine.

Ce lundi à Lomé, la Première ministre, Victoire Tomegah Dogbé, a reçu en audience Marie-Alix de Putter, présidente de la Fondation Bleuemind. Cette organisation œuvre activement pour la promotion de la santé mentale sur le continent africain, notamment dans les pays francophones comme le Togo.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé les défis majeurs liés à ces questions.

Marie-Alix de Putter a mis l’accent sur la nécessité de déconstruire les tabous entourant les troubles psychiques et de favoriser une approche inclusive du bien-être mental.

‘Nous avons échangé sur la nécessité de renforcer les actions de terrain et les ressources humaines en matière de santé mentale, mais également sur l'accès aux soins, notamment pour les femmes et les jeunes », a déclaré Mme de Putter à l’issue de l’entretien.

Au Togo, la Fondation Bleuemind appuie déjà des campagnes de sensibilisation et des programmes d’accès aux soins pour les groupes les plus vulnérables. L’accent est mis sur les femmes et les jeunes, qui font face à une exposition accrue aux risques psychosociaux, notamment les violences, les discriminations ou encore le stress lié à la précarité.

Parmi les sujets abordés figuraient également la prévention du suicide et des addictions, deux problématiques qui mobilisent aussi bien les familles que les professionnels de santé.

Renforcer les capacités et les moyens humains

La présidente de la Fondation a insisté sur la nécessité de former et soutenir davantage les soignants, en particulier les psychiatres et personnels spécialisés, afin de faire face à la demande croissante de prise en charge.

Fidèle à sa mission, la Fondation Bleuemind entend poursuivre ses efforts conjoints entre actions de terrain et recherche, pour améliorer durablement les réponses aux troubles mentaux sur le continent.

Marie-Alix de Putter a salué l’implication du gouvernement et a appelé à poursuivre et renforcer cet appui, afin d’assurer la pérennité des actions engagées.