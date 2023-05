Des asthmatiques qui s'ignorent

Ce mardi 2 mai est la journée mondiale de l'asthme. Un événement, créé en 1998 à l’initiative de la Global Initiative for Asthma (GINA), qui réunit professionnels de santé et personnes atteintes d’asthme du monde entier, afin d’échanger et de s’informer sur les divers sujets liés à l’asthme.

Au Togo, cette maladie pulmonaire touche 500.000 personnes.

L'asthme est une inflammation des bronches qui entraîne des difficultés pour respirer.

Certaines particules présentent dans l'air, comme la poussière, le pollen ou la fumée du tabac, par exemple, irritent les muscles très fins qui actionnent les bronches et les fait enfler.

Du mucus se forme dans les poumons, pour les protéger, et c'est ce qui déclenche la crise d'asthme.

Elles se traduisent par de la toux, des sifflements, voire dans les cas les plus graves, l'impossibilité de respirer.

À ce jour, il n'existe pas de traitement définitif. Les seules solutions sont de traiter les crises dans l'urgence à l'aide d'inhalateurs type Ventoline pour dilater les bronches, auxquelles s'ajoutent des cures de fond à base de corticoïdes qui permettent de désensibiliser les poumons et de retarder le déclenchement de nouvelles crises.

Mamessilé Aklah Agba-Assih, la ministre délégué chargé de l'Accès universel aux soins, a souligné l’importance de la prévention et de la sensibilisation. Il a indiqué que de nombreux malades géraient le mal sans jamais consulter un médecin.

D’ou l’importance de mieux faire connaître cette maladie.