Rubriques

Tendances:
Santé

Excès alimentaires et alcool : prudence

Chaque année, le réveillon du Nouvel An se solde par une affluence inhabituelle dans les services d’urgences. Des dizaines de personnes y sont admises à la suite de malaises, d’intoxications alimentaires ou de complications liées à des excès durant les fêtes.

Manger sain doit rester une priorité © republicoftogo.com

Chaque année, le réveillon du Nouvel An se solde par une affluence inhabituelle dans les services d’urgences. Des dizaines de personnes y sont admises à la suite de malaises, d’intoxications alimentaires ou de complications liées à des excès durant les fêtes.

Contrairement aux idées reçues, ces situations ne sont pas uniquement dues à la consommation de produits impropres. Les professionnels de santé pointent également du doigt l’abus d’alcool et, plus largement, les repas trop copieux, riches en graisses et consommés sans modération. Ces excès mettent l’organisme à rude épreuve et peuvent provoquer des troubles digestifs sévères, des déséquilibres métaboliques ou des crises chez les personnes souffrant de maladies chroniques.

Face à ce constat récurrent, Dr Michel Kodom, président de l’Association internationale des médecins pour la promotion de l’Éducation et la Santé en Afrique (AIMES AFRIQUE), insiste sur l’importance d’une alimentation saine, même en période festive.

« Manger sain doit rester une priorité, y compris pendant les fêtes », rappelle-t-il. Selon lui, célébrer ne signifie pas renoncer aux bonnes pratiques alimentaires. Il encourage la population à privilégier des repas équilibrés, à limiter la consommation d’alcool et à veiller à la qualité des aliments consommés.

Profiter des fêtes est essentiel, mais préserver sa santé l’est tout autant.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La santé dentaire à portée de tous

La santé dentaire à portée de tous

Une mission bucco-dentaire a démarré en fin de semaine dans le Grand Lomé, à l’initiative du Ministère de la Santé. Cette action vise à améliorer l’accès aux soins pour les populations, à travers des consultations et des traitements entièrement gratuits.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.