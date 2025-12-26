Excès alimentaires et alcool : prudence

Chaque année, le réveillon du Nouvel An se solde par une affluence inhabituelle dans les services d’urgences. Des dizaines de personnes y sont admises à la suite de malaises, d’intoxications alimentaires ou de complications liées à des excès durant les fêtes.

Contrairement aux idées reçues, ces situations ne sont pas uniquement dues à la consommation de produits impropres. Les professionnels de santé pointent également du doigt l’abus d’alcool et, plus largement, les repas trop copieux, riches en graisses et consommés sans modération. Ces excès mettent l’organisme à rude épreuve et peuvent provoquer des troubles digestifs sévères, des déséquilibres métaboliques ou des crises chez les personnes souffrant de maladies chroniques.

Face à ce constat récurrent, Dr Michel Kodom, président de l’Association internationale des médecins pour la promotion de l’Éducation et la Santé en Afrique (AIMES AFRIQUE), insiste sur l’importance d’une alimentation saine, même en période festive.

« Manger sain doit rester une priorité, y compris pendant les fêtes », rappelle-t-il. Selon lui, célébrer ne signifie pas renoncer aux bonnes pratiques alimentaires. Il encourage la population à privilégier des repas équilibrés, à limiter la consommation d’alcool et à veiller à la qualité des aliments consommés.

Profiter des fêtes est essentiel, mais préserver sa santé l’est tout autant.