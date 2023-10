La 47e assemblée générale annuelle du Collège ouest-africain des médecins a débuté lundi à Lomé.

Au coeur des discussions, la fuite des médecins vers l’étranger. Un problème pour le Togo et pour toute la région.

L’Europe et la Canada accueillent une partie de ces spécialités qui y trouvent de meilleures formations et de meilleurs rémunérations dans le public et le privé.

L'OMS suggère la mise en place de comités d'experts pour examiner cette question sous des angles spécifiques adaptés à chaque contexte national.

'Malgré les efforts des Etats, la migration du personnel de santé persiste et s'aggrave', a reconnu Fatoumata Binta Tidiane Diallo, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Togo.

La rencontre de 3 jours est présidée par Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.