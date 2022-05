Grossesses non-désirées : la solution DMPA

Un nouveau type de contraceptif injectable transforme l’accès des femmes et des filles adolescentes à la planification familiale et son utilisation.

Le DMPA sous-cutané est un produit innovateur qui simplifie l’injection.

La facilité d’emploi du DMPA fait qu’il suffit d’une légère et brève formation pour l’administrer, ouvrant la voie de la prestation aux agents de santé communautaire, aux pharmaciens et aux femmes elles-mêmes.

À l’heure où les gouvernements cherchent à assurer la disponibilité d’une grande variété de produits contraceptifs dans leur pays, il convient d’envisager le rôle potentiel de l’offre du DMPA-SC dans la réduction des besoins non satisfaits et l’élargissement de l’accès à travers différents canaux de prestation.

Le Togo veut accélérer le recours au DMPA

‘L'auto-injection constitue une avancée notable qui nous permettra de lutter contre les grossesses non désirées’, a indiqué mercredi, Agossou Abrams Ametépé, directeur de la Santé de la mère et de l’enfant

Entre septembre 2020 et mars 2021, plus de 1.220 de grossesse non-dédiées ont été officiellement enregistrées; sans doute beaucoup plus.

Le DMPA est à 99% efficace pour prévenir les grossesses non désirées avec une administration correcte et à temps, tous les trois mois.

Le produit est homologué à l’auto-administration dans plus de 50 pays.