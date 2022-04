La pandémie n'a pas ralenti le trafic; au contraire

En janvier 2020, six pays africains lançaient, sur proposition de la Fondation Brazzaville, l’Initiative de Lomé contre le trafic de faux médicaments.

Une grande partie des médicaments sont importés en Afrique et plus de la moitié seraient des contrefaçons plus ou moins dangereux pour la santé.

Deux ans de crise sanitaire ont fortement paralysé les actions de cette Fondation.

Avec l’amélioration de la situation, elle vient d’annoncer un plan global de lutte pour les deux années à venir.

Un programme détaillé dans un document publié récemment.

Les Etats signataires de l’Initiative de Lomé sont le Togo, le Congo, le Ghana, le Niger, le Sénégal et l’Ouganda.