La santé pour tous reste une priorité nationale

L'année 2024 restera dans l'histoire du Togo comme un tournant décisif dans l'amélioration des services de santé. Portée par une vision ambitieuse du président Faure Gnassingbé, la feuille de route gouvernementale Togo 2025 a permis d'accélérer le déploiement de projets structurants, notamment l'Assurance Maladie Universelle (AMU), tout en réalisant des investissements historiques dans les infrastructures et les équipements médicaux.

L’AMU représente l’un des piliers majeurs des réformes entreprises. Ce programme vise à garantir un accès équitable à des soins de qualité, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Son déploiement, appuyé par des efforts financiers et logistiques considérables, traduit l’engagement du gouvernement à poser les bases d’une couverture sanitaire universelle durable.

Outre les infrastructures, des dispositifs ont été mis en place pour renforcer la disponibilité des médicaments essentiels et améliorer la formation du personnel médical, contribuant ainsi à la qualité des services offerts.

Parmi les initiatives phares, le programme Wezou s’est particulièrement distingué. Ce dispositif, dédié aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, a permis de réduire significativement les risques liés à la maternité et d’améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile.

En 2024, le programme a connu une extension remarquable, avec une meilleure couverture géographique et une plus grande disponibilité des services essentiels, tels que les consultations prénatales et l’accès aux soins obstétriques d’urgence. Ce succès reflète une stratégie intégrée et adaptée aux besoins des populations.

Des investissements sans précédent

Pour soutenir ces initiatives, le gouvernement a entrepris des investissements ambitieux dans les infrastructures et les équipements médicaux. De nouveaux centres de santé ont été construits, tandis que des établissements existants ont été modernisés et équipés avec des technologies de pointe.

Ces efforts visent à réduire les inégalités régionales en matière d'accès aux soins, en assurant que chaque Togolais, quel que soit son lieu de résidence, puisse bénéficier d’un service de santé adéquat.

Ces avancées témoignent de l’engagement indéfectible du Togo à bâtir un système de santé inclusif, résilient et tourné vers l’avenir. En renforçant l'accès aux soins et en plaçant les populations vulnérables au centre de ses priorités, le gouvernement pave la voie vers une couverture sanitaire universelle, en ligne avec les objectifs fixés par la feuille de route Togo 2025.

Un document récemment publié par les services officiels met en lumière les étapes franchies et les défis restant à relever. L'année 2024 a démontré que, grâce à une vision claire et un travail collectif, il est possible d'apporter des améliorations concrètes et durables au quotidien des citoyens.