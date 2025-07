Le CHU de Kara en pleine modernisation

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a effectué lundi une visite de terrain au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Kara, en pleine modernisation dans le cadre du Projet ELLIPSE, pilier de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

D’un coût total de 34 milliards de Fcfa, il vise à faire du CHU un établissement de référence pour tout le nord du Togo avec près de 400 lits répartis entre les services clés (chirurgie, urgences, maternité, pédiatrie, etc.).

Deux pôles majeurs sont en construction : un plateau médico-technique avec six blocs opératoires, et un bâtiment mère-enfant dédié aux urgences gynéco-obstétricales et pédiatriques.

Au-delà des infrastructures, le projet met l’accent sur la formation continue du personnel et la maintenance des équipements biomédicaux de dernière génération. Un village d’accompagnement pour les familles des patients complète cette approche centrée sur l’humain.

Saluant l'avancement du chantier, M. Gnassingbé a souligné l’importance d’un accès équitable aux soins spécialisés et la volonté de faire émerger une nouvelle génération d’hôpitaux publics performants et résilients.

Le CHU de Kara devient ainsi un symbole concret de la transformation en cours du système de santé togolais.