Le combat continue

Malgré les difficultés opérationnelles générées par la pandémie, pour la deuxième année, la Fondation Brazzaville a été très active en 2021.

En janvier 2020, à l'initiative du Président Faure Gnassingbé, la Fondation Brazzaville avait organisé un sommet international à Lomé pour discuter des défis que les médicaments non conformes aux normes et falsifiés posent à la sécurité mondiale, aux chaînes d'approvisionnement et à certaines communautés africaines.

L'événement avait réuni six chefs d'État et ministres africains de la République du Congo, du Ghana, du Niger, du Sénégal, du Togo et de l'Ouganda. Ensemble, ils ont lancé l'initiative de Lomé visant à criminaliser l'augmentation et la propagation des produits médicaux falsifiés et non conformes aux normes. La Gambie a récemment annoncé qu'elle se joignait également à cette lutte. L'OMS et l'Union africaine ont soutenu cette initiative mondiale unique.

Les États qui soutiennent l’Initiative de Lomé se sont engagés à lutter contre le trafic de médicaments non conformes et falsifiés en ratifiant les accords internationaux existants, en introduisant de nouvelles sanctions pénales contre les trafiquants et en sensibilisant l'opinion publique à ce problème de santé publique.

Les actions menées contre ce trafic, sous l’impulsion du fondateur, Jean-Yves Ollivier, se sont poursuivies et amplifiées en 2021.

Dernier pays à rejoindre l’Initiative, la Gambie.

La Fondation espère pouvoir organiser une nouvelle réunion internationale en 2022 pour faire le point du combat mené depuis deux ans.