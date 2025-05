Le Togo atteint un niveau record d'accès aux médicaments essentiels

Huit ans après le lancement de la contractualisation dans les formations sanitaires publiques, le Togo affiche des résultats remarquables.

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, le taux national de disponibilité des médicaments essentiels est passé de 62 % en 2017 à plus de 96 % en 2024, marquant une avancée significative dans l’accès aux soins pour la population.

Initiée en juin 2017, la contractualisation est une réforme organisationnelle ambitieuse qui consiste à déléguer à des structures privées ou semi-autonomes la gestion logistique, administrative et parfois médicale de certains établissements de santé publics. L’objectif est clair : optimiser l’approvisionnement, garantir la transparence des flux et améliorer la qualité des prestations de soins.

Ce modèle, axé sur des objectifs de performance et un suivi rigoureux, a permis de corriger les dysfonctionnements chroniques en matière de logistique pharmaceutique, souvent dénoncés auparavant : ruptures fréquentes, mauvaise gestion des stocks, ou encore détournements de médicaments.

Plusieurs centres hospitaliers régionaux battent désormais des records. Les CHR de Tsévié, Atakpamé et Blitta enregistrent chacun un taux de disponibilité de 99 %. Le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, l’un des plus grands établissements hospitaliers du pays, atteint 98 %, au même titre que le CHR de Sokodé et le CHP de Notsè.

Selon les autorités sanitaires, ces chiffres sont la preuve que « le processus fonctionne et doit être renforcé pour asseoir durablement l’accès équitable aux médicaments essentiels ».

Une réforme aux effets systémiques

La contractualisation ne se limite pas à l’approvisionnement. Elle participe aussi à la professionnalisation de la gestion hospitalière, à la responsabilisation des acteurs et à la redéfinition des priorités de santé publique. Dans un contexte où les ressources sont limitées, elle s’impose comme un levier efficace pour garantir la continuité des soins et reconstruire la confiance des usagers envers le service public de santé.

La réussite togolaise dans ce domaine pourrait ainsi servir de modèle pour d’autres pays de la sous-région, confrontés aux mêmes défis structurels.