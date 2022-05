Les dangers de l'automédication

L'automédication consiste dans le fait qu'un individu recoure à un médicament, de sa propre initiative ou de celle dun proche, dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu'il a lui-même identifié, sans avoir recours à un professionnel de santé.

L'automédication peut concerner aussi bien la médecine moderne que la médecine traditionnelle.

Les principaux risques, plausibles ou avérés, sont notamment les résistances microbiennes acquises envers les médicaments, les accidents médicamenteux, les interactions médicamenteuses non bénéfiques, la pharmacodépendance et la toxicomanie.

Les raison qui poussent les Togolais à l´automédication sont connues.

Coût élevé de la prise en charge des malades dans les formations sanitaires, faible pouvoir d´achat, insuffisance en infrastructures et personnels sanitaires, banalisation de certaines maladies, complicité de certains vendeurs en pharmacie ne respectant pas les règles de délivrance des médicaments et absence d´information et de sensibilisation sur les risques liés aux mauvais usages des médicaments et de ses méfaits.

La prévalence de l'automédication a été estimée à 43% au Togo

Pour le Dr Eric Gnassounou, membre de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la covid19 (CNGR), ce phénomène est alarmant.

Il existe des solutions pour inverser la tendance. Une vigilance plus grande à l’égard des pharmaciens qui délivrent des médicaments sans ordonnance, un contrôle plus strict du métier de trahi-praticien et une lutte plus efficace contre les faux médicaments vendus sur les marchés.