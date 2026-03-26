Les efforts payent

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Des progrès sont enregistrés dans la lutte contre la tuberculose. 

La tuberculose est guérissable © republicoftogo.com

Des progrès sont enregistrés dans la lutte contre la tuberculose. 

Entre 2024 et 2025, le nombre de cas dépistés est passé de 3 000 à 3 344, avec un taux de guérison en hausse de 85% à 88%.

La région des Plateaux s'est particulièrement distinguée, avec une augmentation de plus de 14% des cas dépistés et un taux de guérison de 88% en 2025. Une performance saluée par le Fonds mondial contre la tuberculose.

Les campagnes de sensibilisation et de dépistage se poursuivront tout au long de l’année.

La tuberculose est l'une des maladies infectieuses les plus anciennes et les plus meurtrières au monde. Causée par le bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis), elle se transmet par voie aérienne, lors de la toux, des éternuements ou de la parole d'une personne infectée.

Elle touche principalement les poumons, mais peut aussi atteindre d'autres organes comme les reins, les os ou le cerveau. Ses symptômes les plus courants sont une toux persistante de plus de deux semaines, parfois accompagnée de sang, des douleurs thoraciques, de la fièvre, des sueurs nocturnes, une fatigue intense et une perte de poids.

La maladie frappe davantage les personnes immunodéprimées, malnutries ou vivant dans des conditions précaires. Elle reste un fléau mondial : selon l'OMS, environ 10 millions de personnes sont infectées chaque année dans le monde, et près d'1,5 million en meurent.

La bonne nouvelle : la tuberculose est guérissable. Un traitement antibiotique rigoureux de six mois permet dans la grande majorité des cas une guérison complète. Le dépistage précoce et l'observance du traitement sont les clés de la victoire contre cette maladie.

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