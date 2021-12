Les MNT sont problématiques

L’Afrique, qui continue de supporter le poids impressionnant des maladies infectieuses, se trouve confrontée, à une explosion des maladies non transmissibles (MNT).

Le Togo, avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance une nouvelle enquête STEPS pour connaître l’état des maladies non transmissibles (MNT) au Togo.

Les quatre principales MNT peuvent en grande partie être évitées par des interventions efficaces s'attaquant aux facteurs de risque comportementaux modifiables et communs à ces maladies.

Les maladies cardio-vasculaires (telles que les attaques cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux) les cancers, les maladies respiratoires chroniques (bronchopneumopathie chronique obstructive et asthme) et le diabète sont la principale cause des décès prématurés.

L’Afrique devrait connaître la plus forte augmentation du nombre de décès par MNT dans le monde au cours de la prochaine décennie.

Les pays africains ont accompli de grands progrès dans la réduction de la charge de morbidité liées aux maladies transmissibles.

Toutefois, l’augmentation des MNT menace d’anéantir les progrès en matière de santé et de développement réalisés dans divers domaines, y compris les objectifs de développement du millénaire pour la pauvreté, l’éducation et la santé maternelle et infantile.

Les quatre principaux types de MNT, ainsi que les problèmes liés à la santé mentale, représentent des coûts socio-économiques importants pour la société, en partie en raison de la réduction de la productivité

‘L’enquête lancée à partir du mois de janvier 2022 au Togo, permettra par exemple savoir combien il y a hypertendus, de diabétiques, d’évaluer les facteurs de risques et de déterminer la prévalence’, a précisé Moufou Belo, chef Division de la surveillance des maladies non-transmissibles au ministère de la Santé.

Les populations interrogées seront celles comprises entre 18 et 64 ans sur l’ensemble du territoire.

STEPS est une étude transversale, descriptive et analytique couvrant une période de 2 mois.

La dernière enquête de cette nature avait été réalisée il y a 11 ans.

Les résultats permettront aux autorités sanitaires de développer de nouvelles politiques de prévention et de traitement.