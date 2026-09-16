Lomé accueille les dermatologues africains

Les experts africains de la dermatologie et les acteurs de l'écosystème de la santé veulent améliorer la prise en charge médicale des pathologies cutanées sur le continent.

Réunis à Lomé depuis mardi à l'occasion des 4ᵉ Assises africaines de dermatologie, ils explorent des solutions innovantes comme la télé-expertise et les outils numériques pour le diagnostic et le suivi des patients.

Les maladies de peau constituent un problème de santé publique dans la sous-région, souvent relégué au second plan derrière le paludisme ou les maladies diarrhéiques, alors qu'elles figurent régulièrement parmi les tout premiers motifs de consultation, en particulier chez les enfants.

Les études menées dans plusieurs pays de la zone montrent une prédominance des dermatoses infectieuses - folliculites, impétigo, teignes, mycoses cutanées - et des affections immuno-allergiques comme l'eczéma, le prurigo ou l'urticaire, qui touchent souvent près d'un enfant sur deux consultant en dermatologie.

Au Togo spécifiquement, une étude récente a mis en évidence une forte prévalence des maladies tropicales négligées de la peau, notamment la gale, ainsi que la lèpre et le pian, en particulier en zone rurale. Ces pathologies, souvent stigmatisantes, restent fréquemment sous-déclarées faute d'accès rapide à un dermatologue, une réalité accentuée par la pénurie de spécialistes formés sur le continent.

Organisées par le ministère de la Santé en collaboration avec la Fondation Pierre Fabre et la Société togolaise de dermatologie et des infections sexuellement transmissibles (SOTODERM), cette rencontre rassemble dermatologues, médecins, chercheurs et partenaires institutionnels venus de plusieurs pays africains.

Au Togo, la Fondation Pierre Fabre accompagne depuis plusieurs années le gouvernement dans la lutte contre les maladies de la peau, notamment à travers le développement de la télédermatologie, une solution particulièrement adaptée aux zones rurales éloignées des grands centres hospitaliers.