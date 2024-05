Mobilisation contre les MTN

Lomé est le cadre mercredi d’une rencontre sur les MTN, les maladies tropicales négligées (MTN) organisée en collaboration avec plusieurs organisations internationales.

Les maladies cibles incluent l'onchocercose, la schistosomiase et les géohelminthiases, qui constituent des priorités sanitaires pour le Togo.

Les MTN sont un groupe de maladies qui prévalent principalement dans les régions tropicales et subtropicales. Elles sont appelées "négligées" car elles ont tendance à être moins étudiées et moins traitées que d'autres maladies plus connues, souvent parce qu'elles affectent principalement des populations pauvres et marginalisées dans des pays à faible revenu.

Les MTN touchent plus d'un milliard de personnes dans le monde, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.

L'impact de ces maladies est profond, entravant la capacité des individus à travailler, aller à l'école, et participer à la vie sociale, ce qui perpétue des cycles de pauvreté.

La prévention des MTN implique souvent des stratégies de santé publique telles que l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la distribution de médicaments préventifs, et le contrôle des vecteurs comme les moustiques et les mouches tsé-tsé. Quant au traitement, il varie en fonction de la maladie spécifique mais inclut généralement des médicaments antiparasitaires, antibactériens ou antiviraux.

Des initiatives mondiales, comme celles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), visent à éliminer ou contrôler ces maladies d'ici 2030 grâce à des campagnes de sensibilisation, des programmes de distribution de médicaments, et le renforcement des systèmes de santé locaux.

En somme, les maladies tropicales négligées représentent un défi majeur de santé publique, nécessitant une attention internationale accrue et des ressources dédiées pour améliorer la vie des populations vulnérables affectées par ces maladies.