On dira toujours Mercy

L’organisation humanitaire Mercy Ships, en partenariat avec le ministère de la Santé, organisera du 23 novembre au 11 décembre à Atakpamé, dans la région des Plateaux, une campagne de consultations médicales gratuites, suivies d’interventions chirurgicales pour les patients qui en ont besoin.

La campagne concerne notamment les hernies, les lipomes, les goitres, les fibromes et les fistules obstétricales.

Fondée en 1978, Mercy Ships est une organisation caritative internationale d’inspiration chrétienne. Elle exploite des navires-hôpitaux qui font escale dans des ports africains pour offrir des opérations chirurgicales gratuites et former le personnel médical local. Ses équipes sont composées de bénévoles : chirurgiens, médecins, infirmiers et techniciens.

Le Togo connaît bien Mercy Ships. Son premier navire, l’Anastasis, y avait fait escale en 1990-1991. En 2010, le navire-hôpital Africa Mercy, équipé de six blocs opératoires et de 80 lits, a passé plusieurs mois au port de Lomé : environ 40 000 patients avaient alors été soignés à bord et dans une cinquantaine de villages, et plusieurs centaines d’opérations réalisées. Le navire était revenu à Lomé de janvier à juin 2012.