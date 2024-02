Le 3e congrès mondial de la société de cardiologie du Togo (SOCART) aura lieu du 21 au 23 février à Lomé. Plusieurs centaines de spécialistes africains sont attendus dans la capitale togolaise.

Les maladies cardiovasculaires, également connues sous le nom de maladies du cœur, affectent le cœur et les vaisseaux sanguins.

Elles représentent l'une des principales causes de décès dans le monde.

Les types de maladies cardiovasculaires comprennent les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques congénitales, l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies, les maladies des valves cardiaques, les arythmies cardiaques et autres.

Les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires comprennent le tabagisme, une alimentation malsaine, l'inactivité physique, l'obésité, la consommation excessive d'alcool, le stress, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol élevé, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires et d'autres conditions médicales sous-jacentes.

La prévention comprend des changements de style de vie sains tels que l'arrêt du tabac, la promotion d'une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes, la pratique régulière d'une activité physique, la gestion du stress, la limitation de la consommation d'alcool et le maintien d'un poids santé.

En outre, le traitement médicamenteux, la chirurgie et d'autres interventions peuvent être nécessaires selon la gravité de la maladie cardiovasculaire.

Il est essentiel de sensibiliser le public aux risques et de promouvoir des comportements sains pour réduire la prévalence de ces affections et améliorer la santé cardiovasculaire de la population.