Protéger mères et nouveau-nés

La cataracte reste l’une des principales causes de cécité, touchant particulièrement les personnes âgées et les populations vulnérables. Face à cette urgence sanitaire silencieuse, une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite a été lancée cette semaine à Kpalimé et ses environs, avec le soutien de la Banque islamique de développement (BID).