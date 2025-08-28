Rubriques

Retrait de deux médicaments défectueux des pharmacies

La Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML) a ordonné le retrait immédiat de deux médicaments des circuits pharmaceutiques : Parafizz 500 mg comprimés effervescents (boîte de 48) et Paracétamol 500 mg comprimé blister.

Cette mesure vise à protéger la santé publique après la détection d’un défaut de qualité affectant ces produits.

Le Parafizz 500 mg est un médicament à base de paracétamol, présenté sous forme de comprimés effervescents. Il est utilisé pour soulager les douleurs légères à modérées (maux de tête, douleurs musculaires, fièvre, etc.). Sa forme effervescente permet une absorption rapide du principe actif dans l’organisme.

Le Paracétamol 500 mg comprimé blister, plus classique, est également un antalgique et antipyrétique couramment utilisé pour traiter la douleur et la fièvre. Il est distribué en plaquettes (blisters), souvent pris par voie orale avec de l’eau.

Le Dr Dalkoi Lamboni, Directeur de la DPML, explique que la décision de retrait fait suite à la constatation de défauts de qualité sur certains lots spécifiques de ces médicaments. Il n’a pas précisé la nature exacte de ces défauts, mais a insisté sur leur potentiel danger pour les utilisateurs.

Les autorités exigent le retrait total des lots concernés des pharmacies et de tous les circuits de distribution, formels comme informels. Des contrôles seront renforcés pour assurer l'application stricte de cette décision.

