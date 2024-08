Un investissement stratégique pour la santé publique

Près de 19 millions de dollars seront investis par le Togo, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’UNICEF et la FAO, au cours des trois prochaines années pour renforcer la préparation du pays face aux futures pandémies.

Ce financement, obtenu grâce au Fonds de lutte contre les pandémies, a été officiellement annoncé lundi lors du lancement du projet « Renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires au Togo ».

Parmi les 179 demandes enregistrées, le Togo fait partie des cinq pays africains à bénéficier de ce financement crucial.

Le projet vise à renforcer le système national de détection, d'alerte précoce et de riposte face aux épidémies et pandémies. Il s'agit notamment d'améliorer la fonctionnalité et la qualité du réseau national de laboratoires pour le diagnostic des maladies à potentiel épidémique.

Un autre aspect clé concerne le renforcement des capacités en ressources humaines dans les domaines de la santé humaine, animale et environnementale, pour mieux préparer le pays aux situations d'urgence.

Ce volet est essentiel pour une approche intégrée de la gestion des crises sanitaires, conformément au concept « Une seule santé » qui souligne l’interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale.

Le gouvernement, conscient de l'importance de cette initiative, a lui-même engagé plus de 2 millions de dollars.

Cette contribution démontre la volonté du Togo de rester vigilant face aux menaces posées par les maladies émergentes et ré-émergentes, ainsi que par les épidémies et pandémies comme les grippes, le choléra, la méningite, la rougeole, la dengue, les fièvres virales hémorragiques, et la variole du singe.

« L’expérience vécue avec la Covid-19 nous a permis, avec l’appui des partenaires, de relever certains défis en matière de préparation. Le projet vise à institutionnaliser des approches intégrées de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies selon l’approche « Une seule santé » en mobilisant les ressources pour la préparation et la résilience du système de santé face aux situations d’urgence », a déclaré Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.