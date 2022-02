Un jour viendra

L’heure d’une levée des restrictions sanitaires n’est pas à l'ordre du jour, a indiqué jeudi le Conseil scientifique.

Certes, les contaminations sont en baisse, mais le nombre de personnes vaccinées n’a pas atteint le seuil critique.

‘Les pays qui ont commencé à alléger leur dispositif se basent sur un certain nombre d’indicateurs parmi lesquels la couverture vaccinale. En Europe elle est entre 80 et 90%. Ici au Togo, on est à 35% des adultes pour au moins une dose’, a déclaré le Pr Didier Ekouévi, président du Conseil

Il a incité ses compatriotes à se faire vacciner massivement. C’est la clé pour une levée des mesures barrières et des restrictions diverses imposées depuis 2 ans.