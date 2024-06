Une Apple Watch Made in Togo

Les montres connectées sont devenues des compagnons essentiels pour de nombreuses personnes, non seulement pour leurs fonctionnalités de communication et de divertissement, mais surtout pour leurs applications de santé. Ces dispositifs avancés permettent de surveiller divers aspects de notre bien-être et de notre condition physique.

L’Apple Watch offre toutes ces fonctionnalités; elle est leader sur ces marché.

Des Togolais ont décidé de relever le challenge en proposant Oneigo Watch, peu ou prou la même chose.

Podomètre, distance parcourue, calories brûlées, fréquence cardiaque, saturation en oxygène … Des données essentielles collectées en temps réel.

Cette montres connectée avec applications de santé est encore en phase de test. Dans l’hypothèse d’une commercialisation, elle offrira des outils puissants pour surveiller et améliorer la santé quotidienne.